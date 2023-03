Goois ziekenhuispersoneel voert actie: tientallen operaties en honderden afspraken afgezegd

Het ziekenhuispersoneel voert al langer actie voor betere werkafspraken, maar de ziekenhuizen en de vakbonden komen er maar niet uit. Volgende week donderdag staat een volgende grootscheepse actiedag gepland. Vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen doen mee.

Zondagsdiensten

De ziekenhuizen van Tergooi - in Blaricum en Hilversum - draaien op veel afdelingen zondagsdiensten. "Dat betekent dat we alleen spoed- en kankerzorg doen. Veel planbare zorg gaat niet door", vertelt woordvoerder Martijn van Triest. "Dat zijn dus geplande operaties, maar ook bijvoorbeeld een afspraak op de polikliniek. Ook worden op de actiedag geen mensen ontslagen uit het ziekenhuis."

Er wordt actie gevoerd door verschillende afdelingen. De acties hebben daarmee grote impact op het reilen en zeilen in het ziekenhuis.

Afzeggen van afspraken

Mensen met een afspraak in het ziekenhuis komende donderdag kunnen de komende dagen een telefoontje van het ziekenhuis verwachten. En ze worden opgeroepen hun e-mail of de website van het ziekenhuis in de gaten te houden om te kijken of hun afspraak wel doorgaat.

Hoe de acties van het zorgpersoneel er in en rond het ziekenhuis uit gaan zien, wordt pas komende week duidelijk.