Hoe krijg je vier patiënten in een vrachtwagen? Tergooi oefent verhuizing

Onderweg kwamen ze namelijk veel te veel drempels en bochtjes tegen. "We reden van Blaricum naar Hilversum, maar via Laren bleek niet de beste route te zijn", vertelt Mario Rommers. Hij is ziekenhuisverhuizer van beroep en belegd met de Tergooi-klus. "We hebben daarna ons plan B getest, via Bussum, en dat was een wereld van verschil, veel beter."

De twee ziekenhuislocaties, in Blaricum en Hilversum, gaan samen in een nieuw gebouwd ziekenhuis in Hilversum, pal náást de huidige locatie. "Het is een enorm grote operatie", vertelt Rommers. "Zo'n honderd patiënten vervoeren we in mei per vrachtwagen van Blaricum naar Hilversum. Daarnaast brengen we ongeveer zestig patiënten lopend via een tijdelijke tunnel van het oude naar het nieuwe ziekenhuis in Hilversum."