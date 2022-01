Bouw nieuw ziekenhuis Tergooi vordert: bouw laatste gebouw van start

Het aantal plekken van de ziekenhuisgarage leverde eerder nog wel wat gedoe op. Het plan was dat de garage gebruikt zou gaan worden door patiënten, bezoekers en personeel van zowel het ziekenhuis als het naastliggende revalidatiecentrum. Door een rekenfout bleek de garage bijna duizend plekken tekort te komen. Het revalidatiecentrum krijgt straks een eigen parkeergarage.

De parkeergarage is dus het laatste gebouw dat gebouwd wordt. Het wordt een garage met zes verdiepingen en plek voor zo'n duizend auto's.

Tergooi noemt de bouw van de parkeergarage 'een belangrijke stap voorwaarts'. De bouw van het nieuwe ziekenhuis is een groot project en startte al meer dan twee jaar geleden.

Ziekenhuis

Als de parkeergarage straks wordt opgeleverd, is ook het nieuwe ziekenhuis zo goed als klaar. Het ziekenhuis slaat halverwege volgend jaar de deuren open.

Het nieuwe ziekenhuis vervangt de twee bestaande ziekenhuizen van Tergooi, in Hilversum en Blaricum. De twee oude gebouwen zijn al verkocht. Wat er precies mee gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Op het Blaricumse ziekenhuisterrein wordt gekeken of er woningen gebouwd kunnen worden.