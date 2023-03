Harry Hoek verzamelde al honderden kleerhangers: "Waarom? Ja, goeie vraag"

Harry Hoek opent de deur van zijn tentoonstelling in het Kleinste Museum van Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht. Hij staart naar zijn tientallen kleerhangers in alle maten, vormen en kleuren, valt even stil en vraagt zichzelf hardop af: "Ja, wat moet iemand met zoveel kleerhangers?" Hij denkt even na en vervolgt zijn verhaal. "Goeie vraag. Ik weet het ook niet. Maar toch, weet je, het zijn gewoon écht mooie dingen. De verscheidenheid, je hebt ze in alle soorten en maten en kleuren en sommigen zijn echt op een fascinerende manier gemaakt."

Met een licht Rotterdams accent legt Hoek uit dat hij echt niet 'van het padje af' is. "Ik hoorde laatst over iemand die snorharen van katten verzamelt, dus zeg het maar." Jarenlang struint de Haarlemmer kledingrekken in winkels en op markten af. "Dan gaat het me natuurlijk niet om de kleding, maar om de hangers. Soms vind ik ze mooi en dan vraag ik of ik ze mee mag nemen. Dan zie je ze daar wel even kijken van 'die man is niet goed', maar meestal krijg ik ze wel mee. Overigens is deze verzameling voortgekomen uit mijn interesse voor 'vernuftig opvouwbare voorwerpen.'" Tekst loopt door na de foto.

Harry Hoek bij zijn tentoonstelling in het Kleinste Museum van Haarlem - NH Nieuws / Paul Tromp

Vernuftig opvouwbare voorwerpen "Dat kan dus van alles zijn. Fietsen, kano's, noem maar op, alles wat opvouwbaar is", legt Harry uit. "Ik ben 40 jaar lang op een opvouwbare fiets naar mijn werk gereden en wist je dat je met een opvouwbare kano alle oceanen ter wereld kan oversteken? Dat is echt een ongelooflijk ontwerp van meer dan 100 jaar geleden. Soms vraag je je af echt af hoe iemand zoiets kan ontwerpen, zó knap. Dat geldt ook voor de kleerhangers." Met liefde voor alles wat je kunt opvouwen, loopt Hoek op een dag tijdens de lunch op een markt met tweedehands spullen in Rotterdam. "Ik zag een opvouwbare kleerhanger en vroeg aan die man of ik 'm mocht hebben. Die dacht eerst dat ik gek was. Maar ik kreeg 'm mee. En met die hanger is het dus allemaal begonnen." Tekst loopt door na de video.

Harry Hoek laat de allereerste kleerhanger van zijn verzameling zien - NH Nieuws

En zo startte de Haarlemmer met zijn verzameling. Inmiddels heeft hij zo'n 500 kleerhangers. "Maar zoveel kleding heb ik natuurlijk ook weer niet. Zangeres Jennifer Lopez blijkbaar wel, die schijnt ooit eens 10.000 kleerhangers te hebben besteld. En wist je trouwens dat in de film Godfather II iemand met een kleerhanger wordt gedood? Ik bedoel maar." Als Hoek zijn ogen weer eens op een mooie hanger liet vallen, dan stelde hij altijd voor om ze te ruilen voor een andere setje uit zijn collectie. "Dat waren dan natuurlijk wel dubbele exemplaren", lacht hij. "In die tijd bestond Marktplaats nog niet, dus het moest wel zo." Kleerhangers in hotels Als je overigens ooit eens kledingkast zonder kleerhangers hebt aangetroffen in een hotelkamer, dan is de kans groot dat Hoek er de nacht ervoor heeft geslapen. "Als ze echt mooi zijn, dan gaan ze wel mee in het koffertje, ja. Hebben ze toch niet door." Tekst loopt door na de video.

De kleerhangers van Harry Hoek in het Kleinste Museum van Haarlem - NH Nieuws

Hoek bekijkt zijn tentoonstelling nog eens en vertelt over zijn favoriete exemplaren. "Ik heb er eentje met knijpers eraan, een heel mooi beschilderd exemplaar. En die daar, langs de wand, is ontworpen in 2003 tijdens een HEMA-ontwerpwedstrijd door Marjolein Kremer. Daar kan je echt alle soorten kleding aan ophangen. Van kinderen en volwassenen. Hij is alleen niet opvouwbaar. Als dat ook nog zo was, dan was het echt het summum geweest van mijn verzameling. Daar gaat dan echt niemand meer overheen qua ontwerp."

Het winnende ontwerp van Marlies Kremers in 2003 - Kunstcentrum Haarlem/ HEMA

De hangers van Harry Hoek zijn nog een aantal weken te bewonderen aan de Gedempte Oude Gracht. Het Kleinste Museum van Haarlem is onderdeel van Kunstcentrum Haarlem. Iedereen mag daar zijn of haar verzameling tentoonstellen. Er wordt nog gezocht naar nieuwe verzamelaars uit de regio Haarlem. Onder de foto zie je meer Haarlemmers die hun verzamelingen daar tentoon stelden.