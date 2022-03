Pinguïnverzameling in Kleinste Museum Haarlem: "Mooiste exemplaar thuis is skelet"

Het begon allemaal dertig jaar geleden in Amsterdam, toen André Barends een pinguïnlamp uit een cadeauwinkel meenam, gewoon omdat hij dat 'grappig' vond. Dat groeide uit tot een gigantische verzameling van zo’n 1.800 verschillende exemplaren. Een klein deel van deze verzameling is op dit moment te zien in het Kleinste Museum van Haarlem.

André Barends voor het Kleinste Museum - NH Nieuws / Kimberley Luske

Peper- en zoutstellen, dvd’s, speelgoed, houten beeldjes, glaswerk, bekers en knuffels: een kleine greep uit de grote pinguïnverzameling waarmee het huis van Barends aan de Leidsevaart tot voor kort vol mee stond. Tot hij ging samenwonen, toen heeft hij het grootste gedeelte in dozen opgeborgen en op zolder gezet. Een paar unieke items staan nog in de woonkamer. Opgezette pinguïn "De twee meest bijzondere dingen die ik heb, zijn wel de opgezette pinguïn die in de woonkamer staat", vertelt hij. "En een skelet in de vitrinekast. Die kwam ik laatst tegen op een beurs in Heemstede. Ik heb er lang over getwijfeld, maar ik kon het echt niet laten liggen. Ik zei tegen mezelf: dit is het laatste dat ik koop, daarna is het klaar. De mooiste hou ik en de rest ga ik verkopen." Tekst gaat verder na de foto

Opgezette pinguïn en skelet - Eigen foto

De leukste herinneringen aan het verzamelen heeft hij aan de vele reizen die hij heeft gemaakt. "Ik hou ervan om verschillende landen te bezoeken, en als ik er dan toch ben, is het hartstikke leuk om op zoek te gaan naar een nieuw exemplaar. Zo heb ik dingen meegenomen uit Venetië, Sicilië, Mexico en Antarctica." Antarctica En dat laatste was volgens hem wel zijn meest bijzondere reis ooit. "In 2016 ben ik daarheen gegaan om de beesten in het echt te zien, een ongelooflijk avontuur. Ze zijn super tam en ze komen zo voor je neus zitten, een beetje snuffelen. Dat was heel uniek." Tekst gaat verder na de foto

André Barends op Zuid-Georgië - Eigen foto

Een paar weken geleden zag Barends een oproep van het Kleinste Museum van Haarlem voor nieuwe verzamelingen. "Toen ik belde met dit verhaal, werd ik uitgenodigd. Ze hebben voornamelijk veel beelden gebruikt. Ik ben blij met het resultaat en trots dat ik dit mag laten zien aan de stad." De collectie is nog tot begin april te zien in het Kleinste Museum van Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht.