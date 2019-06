Expert stelt geliefde zeemeerminnen tentoon in Kleinste Museum van Haarlem

HAARLEM - Hij is er door bevangen. Kunsthistoricus Paul Faber weet niet alleen alles van zeemeerminnen, hij koestert ze ook. Hij mag een klein deel van zijn beeldencollectie tentoonstellen in het Kleinste Museum van Haarlem.

Het is wel even passen en meten met de wulpse vrouwbeeldjes met vissenstaarten. Voor de grootste is sowieso geen ruimte, die heeft Faber thuis moeten laten. Het Kleinste Museum in de Kunstuitleen aan de Gedempte Oudegracht is niet groter dan één vierkante meter. Tien keer per jaar mag een bekende Haarlemmer, of een oud-Haarlemmer zoals in het geval van Faber, zijn persoonlijke collectie tentoonstellen.

Thuis bij Faber staat het vol met zeemeerminnen, tot aan de wc toe, bekent hij. Een bewegende zeemeermin heeft jaren op zijn bureau gelegen. "Dan kwam ze zo naar me toe gesparteld", vertelt hij terwijl hij aan haar wieltje draait.

Afrikaanse zeemeermin

Sinds het begin van zijn carrière als kunsthistoricus is hij gefascineerd door afbeeldingen van een Afrikaanse zeemeermin in het Tropenmuseum. Toen hij daar het fijne van wilde weten, ging hij op onderzoek uit en gaandeweg raakte hij meer en meer geïnteresseerd. Tegenwoordig geldt hij als één van 's werelds grootste zeermeermin-experts.

Sage

Ook Haarlem heeft zijn eigen zeemeerminnen-sage uit 1403. Michaëla Bijlsma en Eric Coolen maakten een beeld, dat sinds 2014 aan de Nieuwe Gracht bij de Jansbrug staat.

De mini-tentoonstelling wordt morgen geopend in het Kleinste Museum aan de Gedempte Oudegracht in Haarlem. Liefkozend veegt Paul Faber nog wat laatste stof van zijn eerste zeemeerminnenbeeld. Of hij verliefd is op zeemeerminnen, wil de verslaggever graag weten. "Ja, maar het is ook frustrerend. Het zijn ongrijpbare wezens."