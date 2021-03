"Zonder Drostemannetje is de skyline van Haarlem net die van Delft of Leiden"

Al jaren wordt er over gepraat in Haarlem. Moet het iconische Drostemannetje nu wel of niet terugkomen bovenop het dak van de oude chocoladefabriek aan het Spaarne? Wat Haarlemmer René van Stekelenborg betreft, gebeurt dat zo snel mogelijk. Hij heeft een tentoonstelling over het neonkunstwerk samengesteld in 'Het Kleinste Museum van Haarlem'.

Het Drostemannetje werd in 1931 op het dak geplaatst van de Drostefrabriek. Ontworpen door de Franse grafisch vormgever Cassandre in opdracht van fabrieksdirecteur Droste. Een grappig mannetje met de hoed in de hand, met zijn ronde vorm lijkend op een chocoladepastille. Zo'n zes meter hoog, staand tegen een enorme stellage. Haarlemmers die voortaan met de trein de stad zouden binnenrijden en het Drostemannetje 's avonds boven de stad zagen branden, wisten dat ze weer thuis waren. 'Eén van de eerste grote neonreclames ter wereld' "Het was voor die tijd echt een unicum", vertelt René. "Piccadilly Circus in Londen had nog nauwelijks lichtreclames. Hetzelfde geldt voor Times Square in New York. En dan staat er ineens op een dak van een fabriek in Haarlem een olijk, dik poppetje van zes meter hoog. Dat was ongekend."

Maakt het Drostemannetje de skyline van Haarlem straks weer compleet? - NH Nieuws

In 1988 werd het Haarlemse icoon van het dak van de fabriek gehaald en sindsdien hoopt René van harte dat hij ooit nog wordt teruggeplaatst. Het neonkunstwerk ligt nog ergens in een loods opgeslagen. Waarschijnlijk is het te broos om nog iedere avond te branden, dus dan zal er een alternatief bedacht moeten worden. "Plaats hem bijvoorbeeld aan de kade naast de fabriek op een hele hoge paal. Want de skyline van Haarlem is nu, zonder het Drostemannetje, niet compleet. Het kan nu net zo goed Leiden, Delft of Alkmaar zijn." Ook binnen de Haarlemse politiek is het Drostemannetje nog wel eens onderwerp van gesprek. Bij het CDA was de neonreclame zelfs onderdeel van het verkiezingsprogramma in 2018. De partij beloofde ieder initiatief tot een terugkeer van het Drostemannetje te ondersteunen. Grote vraag is natuurlijk wel wat de bewoners van de oude chocoladefabriek daarvan vinden.

Een stalen Drostemannetje naast de voormalige fabriek - NH Nieuws / Paul Tromp

Naast de voormalig chocoladefabriek staat wel al een Drostemannetje van staal. Tosca Richardson is één van de bewoners en lid van de Vrienden van Droste. Ze is heel enthousiast over een mogelijke terugkeer van het lichtkunstwerk. "We staan er hier zeker niet onwelwillend tegenover, maar je moet je wel afvragen in welke vorm." Misschien een kleinere versie aan het pand? Of staand in het Spaarne? Of misschien wel bewegend langs het pand tijdens een 'Haarlem Light Festival' in de toekomst? Wie zal het zeggen. Zaterdagavond brandt hij weer René van Stekelenborg hoopt in ieder geval dat de discussie weer aangezwengeld wordt met zijn tentoonstelling in de vitrine van Kunstcentrum Haarlem, beter bekend als het 'Kleinste museum van Haarlem'. "Het zou het mooiste zijn als het in 2031 zou lukken, 100 jaar nadat hij op het dak werd geplaatst." Belangrijkste stuk van zijn collectie is een miniatuur-versie van het lichtgevende Drostemannetje, waar er maar een paar van bestaan. Ze werden in de jaren vijftig verkocht en stonden met name in de 'duurdere' chocoladepatisseries. Komende zaterdagen tussen 18 en 19 uur geeft het mannetje weer licht. Weliswaar niet langs het Spaarne, maar aan de Gedempte Oude Gracht.