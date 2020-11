Verzameling vertalingen van De Kleine Prins in Haarlems Museum

HAARLEM - Het zijn er ongeveer 25 en ze staan er in het Hebreeuws, Russisch, Laotiaans en zelfs in verschillende dialecten zoals het Napolitaans: boekjes van De Kleine Prins, geschreven in 1943 door de Fransman Antoine de Saint-Exupéry. De verzameling boeken is te zien in het Kleinste Museum van Haarlem.

Het Kleinste Museum van Haarlem verrast iedere keer weer opnieuw met een opvallende verzameling. Extra opvallend deze keer is dat de verzameling afkomstig is van theatermaker Erik van Muiswinkel: “Ik verzamel sinds twintig jaar vertalingen van een boekje, namelijk De Kleine Prins”, zegt hij trots, staande voor de etalage aan de Gedempte Oude Gracht. “Ik heb zelf een hoop verzameld, maar ik vraag ook vrienden of familie als zij met vakantie gaan of ze een vertaling voor me mee kunnen nemen.” Etalage inrichten Er heeft flink wat werk ingezeten om de etalage af te krijgen. Erik: “Mark Verburg heeft deze etalage zo ingericht. Hij duikt hier deze kijkdoos in, last, schroeft en timmert de boel aan elkaar. Hij heeft de sterrenhemel, woestijn mét neergestoord vliegtuig en zelfs de planeet waar de Kleine Prins woont nagemaakt. Het ziet er heel mooi uit.” Het lijkt Erik leuk als toeristen hier opeens hun taal herkennen: “Stel je komt uit Albanië, loopt hier langs en ziet opeens De Kleine Prins je eigen taal. Dat moet best geestig zijn." Bijzondere exemplaren Op de vraag welke vertaling van De Kleine Prins hem dierbaar is, moet hij even nadenken: “Nou, dat zijn er een paar. Sowieso heb ik een misdruk. De eerste 16 pagina’s staat om en om in twee totaal verschillende talen: het Siciliaans en Hawaïaans. Niet per se twee talen die naast elkaar liggen. Het boekje had natuurlijk nooit gedrukt mogen worden, maar voor mij is het wel een van de mooiste die er is.”

Het andere exemplaar komt uit Laos en is meegenomen door Eriks dochter. “Deze heeft drie maanden in haar backpack gezeten. Ze kocht het 'boek' op een mark.” Al is het woord boek misschien te hoog gegrepen. “Dit is gewoon op een A4'tje gekopieerd, want mensen zijn daar heel arm. Dit is hun boekenmarkt.” Eigen vertaling Naast zijn liefhebberij heeft Erik nu zelf ook een vertaling geschreven. Hij werd benaderd door een uitgever om een nieuwe vertaling te schrijven. Hij heeft er dik een half jaar aan gewerkt om het boek te vertalen uit het Frans. Nu is het af, en komt het misschien wel te staan tussen alle andere vertalingen.