'The Voice'-zaak tegen Alkmaarder Marco Borsato geseponeerd

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland gaat de Alkmaarse Marco Borsato niet vervolgen voor grensoverschrijdend gedrag tijdens The Voice of Holland. Tegen Borsato loopt nog een andere zedenzaak, die nog in onderzoek is. Voor de aangifte die in het kader van The Voice of Holland werd gedaan kon het OM in ieder geval niet genoeg bewijs vinden om Borsato te vervolgen.

Deze beschuldigingen tegen Borsato zouden voor het eerst zijn opgedoken op zogenoemde juice-kanalen. Het online programma Roddelpraat beschreef dat dat met een minderjarige deelneemster van The Voice Kids zou zijn gebeurd. Het gerucht gaat dat het is gebeurd op de barbecue die Borsato als coach van het TV-programma jaarlijks organiseerde.

In januari 2022 kwamen er andere zaken aan het licht tijdens het YouTube-programma Boos van Tim Hofman. In dit programma werd het grensoverschrijdend gedrag rondom de talentenshow uitvoerig besproken. Ex-juryleden Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. kwamen onder vuur te liggen. Er kwamen na de uitzending meerdere aangiften binnen tegen de vier verdachten, onder meer van verkrachting en aanranding.

Geen bewijzen

In het onderzoek door het OM Midden-Nederland naar Borsato zijn geen bewijzen gevonden die de aangiften tegen hem ondersteunen. Daarom kan de zaak volgens het OM niet worden bewezen en is besloten tot seponeren. Tegen Marco Borsato is ook nog aangifte gedaan van een zaak die niets te maken heeft met The Voice of Holland. Daar loopt een apart onderzoek naar, waarvan de uitkomst nog niet bekend is.

Naar aanleiding van de aangifte heeft de zanger in 2020 Knoops' Advocaten ingeschakeld voor een onderzoek naar deze aantijgingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag met minderjarige meisjes. Deze aangifte ligt nog bij parket Noord-Holland en is nog in behandeling.