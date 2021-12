Marco Borsato wil dat OM onderzoek doet naar aantijgingen grensoverschrijdend gedrag

De zanger heeft al in 2020 Knoops' Advocaten ingeschakeld voor een onderzoek naar de aantijgingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag met minderjarige meisjes, meldt het advocatenbureau volgens NOS.

Deze beschuldigingen zouden voor het eerst zijn opgedoken op zogenoemde juice-kanalen. Dat zijn accounts op sociale media waar roddels worden gepubliceerd. "Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren", schrijft het advocatenbureau.

Maar vanwege de aanhoudende aandacht voor de geruchten in de media heeft Borsato via zijn advocatenbureau het OM verzocht een onderzoek in te stellen. "Met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen."

The Voice Kids

Onder meer RTL Boulevard heeft gemeld dat de zanger beschuldigd is van grensoverschrijdend gedrag. Het online programma Roddelpraat beschreef twee weken geleden dat er een beschuldiging rondgaat dat het wangedrag gebeurde met een minderjarige deelneemster van The Voice Kids.

Het gerucht gaat dat het is gebeurd op de barbecue die Borsato als coach van het tv-programma jaarlijks organiseerde. Volgens Borsato's advocaten is er sprake van toenemende aanvallen via, en in de pers op zijn persoonlijke integriteit en reputatie. Het is nog onduidelijk of het OM daadwerkelijk overgaat tot een onderzoek. Het openbaar ministerie is door NH Nieuws om een reactie gevraagd.