Megafoto Marco Borsato weggehaald uit Alkmaars winkelcentrum

De stadsfotograaf Marco Schilpp spotte Borsato een paar weken geleden ineens, vlak nadat het nieuws naar buiten kwam over de aangifte tegen hem.

"Het was me nooit opgevallen. En volgens mij hebben andere bezoekers het ook niet in de gaten. Ze kijken nooit omhoog." Hij moest eigenlijk wel een klein beetje gniffelen. "Ik dacht: dit gaan ze vast zo snel mogelijk weghalen."

Op 13 december deed De Telegraaf de onthulling over vermeend seksueel misbruik bij een inmiddels 22-jarige vrouw. Alkmaarders reageerden daar gemengd op: de één moet nog zien wat er strafrechtelijk bewezen wordt, de ander voelde vooral mee met de betreffende vrouw.

Borsato ontkent het seksueel overschrijdende gedrag en deed aangifte van smaad en laster. In de uitzending van BOOS door Tim Hofman vorige week kwamen nog meer verhalen over Borsato naar buiten over vermeend seksueel overschrijdend gedrag.

Of de aangifte en deze nieuwe aantijgingen de reden zijn dat de foto is weggehaald in het Alkmaarse winkelcentrum is niet duidelijk. Tekst gaat door.