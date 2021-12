Alkmaarders over mogelijk seksueel misbruik door 'hun' Marco: "Er blijft niks meer van hem over joh"

In zijn thuisstad Alkmaar sijpelt het nieuws dat Marco Borsato nu officieel wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje natuurlijk ook binnen: de ene Alkmaarder haalt nuchter de schouders op, de ander is geschrokken van het nieuws. Bij zijn stamkroeg in het centrum wordt alles uitvoerig besproken. "Jezus Christus. Er blijft niks meer van hem over joh."

BSR Agency / Danny van den Berg (Fotobewerking: NH Nieuws)

Vanmorgen werd bekend dat een vrouw (22) aangifte tegen Marco Borsato heeft gedaan: de dochter van een voormalige medewerker van de zanger zou sinds haar vijftiende jarenlang zijn betast zijn door de zanger. Dit schrijft De Telegraaf, die de aangifte heeft ingezien. Inmiddels is ook bekend dat Borsato stopt als ambassadeur van Warchild. "We zijn totaal niet bewust hier gaan zitten hoor", reageren Saar (23) en Eveliene (25) een beetje opgelaten vanaf het verwarmde buitenterras van het vaste café van Borsato. Het is ook de tent van zijn beste vriend: die is er vandaag niet en laat NH Nieuws weten ook niet te willen reageren op de aantijgingen tegen Borsato. De twee vriendinnen scrollen op hun telefoon door het nieuws. "Verschrikkelijk, als dit haar echt is overkomen." Het Openbaar Ministerie meldt aan NH Nieuws inderdaad onderzoek te doen naar vermeende strafbare feiten door Borsato. De zanger zou de jonge vrouw talloze keren betast hebben op haar borsten, billen, gleed met zijn handen onder haar rokje en streelde tussen haar benen.

Quote "Als ik jou beschuldig van iets wat je niet hebt gedaan, wil je dat toch meteen duidelijk maken?" Alkmaarse Eveliene (25)

Vorige week werd al bekend dat de zanger het openbaar ministerie heeft verzocht om een onderzoek te starten, omdat er al tijdens geruchten gaan over de ontucht. "Ik vond het wel gek dat hij niet meteen reageerde. Als ik jou beschuldig van iets wat je niet hebt gedaan, wil je dat toch meteen duidelijk maken?", stelt Eveliene tegen haar vriendin Saar. Het café is tien minuutjes lopen van Borsato's appartement, waar hij na de break-up met zijn vrouw Leontine naar toe verhuisde. Toevallig of niet: als NH Nieuws daar tevergeefs aanbelt voor een reactie van de zanger - er wordt meteen opgehangen - stopt een bestelbusje van een bezorgservice voor de deur. Een pakketje voor Marco "Voor Marco Borsato", zegt de medewerker, als hij met de doos bij de voordeur staat. "Hij is niet thuis zeker?" Maar dan klinkt er een buzzer. De deur gaat open en de bezorger betreedt lichtelijk verbaasd het gebouw. Een andere man komt ondertussen met een grote stapel karton naar de bakken voor het appartementencomplex. "Is dit nu nieuws?", reageert hij iets gematigder over de beschuldigingen, die gaan over misbruik van 2014 tot 2019. "Waarom komt zoiets nu pas naar buiten?" Dan komt de pakketbezorger het gebouw weer uit.

Quote "Nu horen we alleen wat de media naar buiten wil brengen" ALKMAARSE Eveliene (25)

En? "Hij is thuis hoor, maar het was heel snel. Hij keek me niet aan." Terug naar het café, waar een vaste gast binnen het artikel over de zanger er nog eens bij pakt. "Ze hield een dagboek bij, lees ik nu. Jeetje. Het ziet er slecht uit voor hem. Hij moet natuurlijk het proces nog afwachten, maar ik denk dat hij binnenkort de benen neemt naar Italië." Buiten op het terras speculeren de twee Alkmaarse vriendinnen verder: "Ik vraag me gewoon af waarom Marco zoiets zou doen", zegt ze. Haar vriendin: "Nou, omdat hij dat geil vindt!?" Ze gaat verder: "En nu staat zo'n meisje tegenover een hele goede, dure advocaat van een bekende zanger. Ik vind dat toch erg." Maar ze zijn ook kritisch: beide vrouwen studeerden rechten en hopen dat, ondanks de minderjarigheid van het meisje op het moment van het vermeende misbruik, een eventuele rechtszaak openbaar wordt behandeld. "Dan krijgt iedereen in ieder geval de kans om een objectieve mening te vormen over alles. Nu horen we alleen wat de media naar buiten wil brengen."

Reactie Marco Borsato In een reactie tegen De Telegraaf zegt zijn advocaat namens Marco Borsato: "De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd." Hij voegt daaraan nog toe dat hij de uitslag van het onderzoek ’met vertrouwen tegemoet ziet’. "Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers heb mogen vernemen." Heb je tips over deze zaak? Mail naar [email protected].