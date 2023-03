Primeur in Andijk: Het Grootslag behaalt als eerste glastuinbouwgebied zijn klimaatdoelen

Met nog zeven jaar te gaan, heeft het glastuinbouwgebied in Andijk zijn klimaatdoelen al behaald. Een primeur, aangezien ze de eerste zijn in Nederland. "Zij spelen in de Champions League van de glastuinbouw."

Het glastuinbouwgebied in Andijk, dat onderdeel is van de zogenoemde glasdriehoek in Noord-Holland, heeft in de afgelopen jaren een grote verduurzamingsslag gemaakt.

Het gebied is aangesloten op een warmtenet, dat wordt gevoed met aardwarmte. Ook maken tuindersbedrijven gebruik van een zogeheten biomassa-installatie, die biomassa omzet in warmte en energie. Die combinatie zorgt ervoor dat meer dan 50 procent van de energievraag op een duurzame manier wordt ingevuld.

Het zorgt voor enthousiaste reacties bij gedeputeerde Ilse Zaal. Op 13 maart overhandigt ze de gebiedsvisie aan wethouder Harry Nederpelt (gemeente Medemblik), waarna ze hem feliciteert met de behaalde resultaten. "Pas toen ik gedeputeerde werd, ben ik gaan ontdekken hoe vernieuwend en ondernemend de glastuinbouwsector in Noord-Holland is. Ik was echt verrast."

Een tussenstap

Wethouder Harry Nederpelt wijst vooral naar de samenwerking tussen de tuindersbedrijven, gemeente, ECW Energy en Greenport. "Als iedereen zijn nek een beetje uitsteekt, kun je samen ver komen", zegt hij daarover.

Toch mag dit maar een tussenstap zijn. ECW-directeur Robert Kielstra spreekt stevige ambities uit. In 2040 moet Het Grootslag namelijk klimaatneutraal zijn en mogen tuindersbedrijven geen CO2 meer uitstoten. "We willen daarvoor nog meer aardwarmte gaan winnen. Ook de stroomvoorziening gaan we verder verduurzamen."