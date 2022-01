Telers de dupe van hoge energieprijzen: "Een bittere pil om te slikken"

De energieprijzen schieten door het dak en dat is een flinke kap voor veel telers in West-Friesland. "Dit gaan veel telers voelen", vertelt Pieter Beerepoot van Kwekerij Beerepoot in Zwaag.

Telers van bloemen, planten en groenten in de glastuinbouw worden het hardst getroffen door de prijsstijgingen op gas en elektriciteit, die de laatste tijd behoorlijk zijn gestegen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Tuinbouw Overlegteam, een initiatief van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland.

De NOS bracht maandagavond dan ook het nieuws naar buiten dat steeds meer telers in Nederland de lichten in hun kassen geheel of gedeeltelijk uitdoen, zo ook in West-Friesland. Telers die al eerder van het gas zijn afgestapt en bijvoorbeeld zijn overgestapt op zonnepanelen of warmtepompen, plukken daar nu de vruchten van. Volgens de publieke omroep zijn zij voorlopig nog in de minderheid.

Ook teler Arjan Kok van Kok Astilbe Flowers B.V. uit Westwoud maakt zich daar zorgen over. Op een areaal van ongeveer een hectare kweekt hij Astilbes, een zomerbloem. "De energieprijzen zullen blijven stijgen en dat is wel zorgelijk voor de toekomst", benadrukt de Westwouder. Om zijn kwekerij te verduurzamen, sloopte hij zijn oude kassen, waarna hij ze inruilde voor moderne toekomstgerichte kassen. En dat helpt, zegt Kok. "We hebben daardoor een redelijk laag energieverbruik, want die kassen zijn goed geïsoleerd."

Kouder in de kas

En dus overwegen verschillende telers al maatregelen en investeringen, want teruggaan in productie en temperatuur is geen goed idee, stelt Kok. "We hebben ons plantmateriaal een jaar van tevoren ingekocht en opgekweekt. En als we onze kassen kouder gaan zetten, dan kunnen we een deel van onze productie weggooien en draaien we verlies." Kok was al bezig met energiezuinige maatregelen, maar de stijgende energieprijzen hebben er wel voor gezorgd dat hij deze stap sneller heeft kunnen maken.

Een van die maatregelen is het plaatsen van zogeheten luchtontvochtigingsunits, die draaien op een warmtepomp. "Zo kunnen we onze kassen dichthouden en ontvochtigen zorgt voor een optimaal en schimmelvrij klimaat. Daarbij bespaart deze techniek ook op onze energiekosten", legt Kok uit. "Het is een besparing van veertig procent."

Hap uit winst

Sommige telers hebben minder of zelfs geen ruimte om te kunnen investeren in verduurzaming, zoals bij Kwekerij Beerepoot in Zwaag, waar de kas is omringd door woningbouw. "We kunnen hierdoor onze kassen niet aansluiten op een warmtenet", legt teler Pieter Beerepoot uit.



Op een areaal van bijna anderhalf hectare kweekt Beerepoot diverse snijbloemen. "De energieprijzen vielen vroeger veel lager uit. In augustus vorig jaar betaalden we veertien cent per kuub gas. Nu zijn er uitschieters van bijna twee euro per kuub gas. Iets wat nooit eerder is voorgekomen", zegt de teler. "De prijzen blijven maar heen en weer schommelen."

Bij telers is het gebruikelijk om een deel van het gas al van tevoren in te kopen. Zo verzekeren ze zich tegen grote prijsschommelingen, vertelt Beerepoot. "Maar dit hebben we niet kunnen incalculeren. We zijn nu genoodzaakt om veel minder te gaan verbruiken. Normaal gesproken is het rond de zestien graden in de kas, maar nu houden we de temperatuur rond de twaalf graden", legt Beerepoot uit. "Mijn product kan dat ook hebben, maar het neemt wel een hap uit onze winst."