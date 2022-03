Duur gas 'hét moment voor ondernemers om te verduurzamen', maar hoe makkelijk is dat?

Een belangrijke uitweg voor ondernemers om niet te bezwijken onder de gevolgen van de hoge gasprijs, is verduurzaming. Dat zegt energie-expert Jan Willem Zwang. Maar hoe makkelijk is dat eigenlijk voor Noord-Hollandse tuinders, bakkers en bouwers? NH Nieuws bespreekt met deze expert een paar van de grootste sectoren in Noord-Holland.

Werkzaamheden bij een gastransportnet - Gasunie

Zwang is een ervaren ondernemer die meer dan twintig jaar actief is in de energiemarkt. Hij houdt deze markt strak in de gaten. "Sommige sectoren hebben echt een probleem nu", zegt hij. "Je gaat het lastig krijgen, tenzij je kunt verduurzamen. Nu is hét moment daarvoor. Met de huidige gasprijzen is iedere investering in verduurzaming binnen een paar jaar terugverdiend."

Duur gas De prijs van gas wordt bepaald per megawattuur (MWh). Op 7 maart steeg de Europese gasprijs met zeventig procent naar een nieuw record, meldde het AD. Vanwege zorgen over de oorlog in Oekraïne en verstoringen van de Russische gasleveringen, kostte een megawattuur toen 335 euro op de Amsterdamse Gasbeurs. Vandaag sloot de beurs met een prijs net boven de 100 euro. Ter vergelijking: in 2020 lag dit bedrag onder de 15 euro per megawattuur.

Maar niet binnen elke sector liggen die mogelijkheden voor het oprapen. Dit hangt volgens Zwang af van de mate van energieverbruik en de ruimte die er is om te verduurzamen. Oftewel: of er wel iets te verduurzamen valt. Dat is bij de ene sector makkelijker dan bij de andere. Bakkerijen en bouwbedrijven "Neem nou de bakkerijen", zegt Zwang. In Noord-Holland zijn 720 bakkers gevestigd, 19% van het totaal in Nederland, blijkt uit cijfers van CBS uit 2021. Vanwege onder andere de grote elektrische ovens ligt het energieverbruik daar ontzettend hoog, maar er is bijna geen ruimte om te verduurzamen. "Door de beperkte ruimte haal je daar met zonnepanelen maar 3 tot 5 procent van de elektriciteitsbehoefte binnen. Dat is wel erg weinig", weet Zwang. "Maar ze moeten het wel alsnog doen!"

Energie-expert Jan Willem Zwang - Jan Willem Zwang

Ook in de bouw wordt het lastig om te verduurzamen. Noord-Holland telt meer dan 41 duizend bouwbedrijven, blijkt uit cijfers van BoldData. "Naast dat het natuurlijk nog voor een groot deel mensenarbeid is, wordt de rest gedaan door apparatuur die gebruik maakt van diesel", licht Zwang toe. Er is nog weinig bouwapparatuur die op elektriciteit werkt, dus overstappen is simpelweg niet mogelijk. "Er is daar echt een gebrek in de markt." Glastuinbouw en dienstverlening Maar bij sommige sectoren in Noord-Holland is verduurzamen wel mogelijk. Noord-Holland heeft meer dan tweeduizend hectare aan glastuinbouw. Deze bedrijven zitten met name in drie glastuinbouwgebieden in Noord-Holland Noord. De gebieden Alton, Het Grootslag en Agriport A7 staan bekend als de zogenoemde glasdriehoek. Tekst gaat verder.

"Als ik nu tuinder zou zijn, zou ik gaan kijken hoe ik samen met collega's kan gaan inzetten op een warmtenet dat niet afhankelijk is van gas", adviseert Zwang. Een voorbeeld dat de energieadviseur aanhaalt is geothermie. "Dan weet ik dat ik de aankomende 10 à 15 jaar een bepaalde kostprijs kan realiseren."

Geothermie Geothermie − aardwarmte − is een vorm van duurzame energie waarbij warmte via putten wordt gewonnen uit grondwater. Na deze warmtewinning wordt het water weer geïnjecteerd in de aarde, waarna het daar weer kan opwarmen.

Een andere grote branche in Noord-Holland is de zakelijke dienstverlening. Dit is een overkoepelende term voor onder andere adviesbureaus, advocatenkantoren en ICT-bedrijven − eigenlijk alle commerciële dienstverleners. Zo'n 117 duizend bedrijven in de provincie opereren in deze sector.

Quote "Energie is gewoon een mondiaal spel geworden" Jan willem zwang, energie-expert

Omdat de energiekosten maar een klein percentage zijn van de totale kosten, is het in deze sector vrij eenvoudig om te verduurzamen. "Zoals met een warmtepomp, om het kantoor te verwarmen", noemt Zwang op. "Ze kunnen ook heel goed de leasecontracten voor auto's verduurzamen door over te stappen op elektrische auto's." Toekomst De sectoren waar energie een groot deel van de kostprijs uitmaakt, zullen creatief moeten zijn en op zoek moeten gaan naar alternatieven. "Bakkers zouden bijvoorbeeld kunnen kijken naar de elektriciteitsmarkt", adviseert Zwang. "Nu wordt het brood nog 's nachts gebakken zodat er in de ochtend vers brood ligt. Maar de prijzen verschillen per dagdeel, dus overdag bakken kan goedkoper zijn. Daar valt ook nog wat te halen." Belangrijke kanttekening: al is verduurzamen een oplossing om hoge gasprijzen te compenseren, ook daar zorgt de groeiende vraag voor prijsstijgingen. "Je ziet nu ook al, zonnepanelen en warmtepompen zijn alweer duurder dan anderhalf jaar geleden", concludeert Zwang. "Energie is gewoon een mondiaal spel geworden."