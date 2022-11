LTO Noord wil experimenteren met uitwisselen duurzame energie onder tuindersbedrijven

Teler Bas Karsten, van Rainbow Colors B.V., is een van de geïnteresseerden. Hij runt een tulpenkwekerij in Andijk. Met het oog op de toekomst heeft hij al een verduurzamingsslag gemaakt. "We produceren al gasloos en hebben zonnepanelen geplaatst. Maar omdat ons bedrijf groeit, hebben we meer stroom nodig, echter is in dit gebied onvoldoende capaciteit. Dus om de periode te overbruggen, totdat het elektriciteitsnet is verzwaard, moeten we samen op zoek naar een werkbare oplossing. Want we verbruiken stroom, maar leveren het ook terug. En we kunnen elkaar daarin ondersteunen."

Verschillen energievraag

En hij is niet de enige. Zo'n 40 tuindersbedrijven kwamen op initiatief van LTO Noord donderdagavond bijeen om te praten over het uitwisselen van duurzaam opgewekte energie. En dat is volgens LTO-voorzitter Trude Buysman hard nodig. "Het was een positieve avond, het heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd. We horen dat veel agrariërs te veel stroom opwekken die ze niet kwijt kunnen op het elektriciteitsnet, terwijl anderen op dat moment juist extra stroom nodig hebben en daar veel geld voor moeten neerleggen."

Daarnaast heeft de agrarische sector te maken met grote verschillen in de energievraag. "Sommige tuinders hebben in de zomer de meeste energie nodig en anderen juist in de winter", aldus Buysman.

Een pilot

LTO Noord heeft Het Grootslag aangewezen als proeftuin waar tuindersbedrijven onderling een systeem kunnen bedenken, zodat de energievraag beter verdeeld wordt. "In januari willen we een subsidieaanvraag indienen. Zo'n pilot kost al gauw 250.000 euro. De helft wordt vergoed en de andere helft wordt ingevuld door agrariërs of andere betrokkenen. Daarna worden alle tuindersbedrijven gescreend. Wat kunnen ze maximaliseren? Waar kunnen ze met elkaar samenwerken? Kunnen we stroomoverschot opslaan om het elektriciteitsnet te ontlasten?", somt Buysman op.

De uitbreiding van het elektriciteitsnet in West-Friesland gaat nog jaren duren. Daarom wordt er ook gekeken naar batterijen, koude-warmte-opslag (KWO) en kleinere windmolens. Want op dit moment is het uitwisselen van energie niet mogelijk. Buysman: "Dat is voor nu onze grootse zorg. Als Liander ons daarbij kan helpen."