Publiek onder de indruk van gevluchte Oekraïense balletdansers: "Ongelooflijk statement"

Bezoekers van de voorstelling Dancing in Defiance van het United Ukrainian Ballet-gezelschap, dat gisteravond in Amstelveen in première ging, waren diep geraakt door het optreden. Dat bleek toen NH Nieuws na afloop met een aantal van hen napraatte.

Première Dancing in Defiance in Amstelveen - NH Nieuws

"De dansers maken een ongelooflijk statement voor vrede en tegen oorlog door hun kunst: de dans. En dat heeft heel veel mensen geraakt", vertelt een man die vol bewondering heeft zitten kijken. Het gezelschap bestaat uit meer dan zestig dansers, van wie er ongeveer twintig aan deze voorstelling meedoen.

"Ik heb te veel gehuild", vertelt een jonge vrouw. Ze blijkt zelf uit Oekraïne te zijn gevlucht en wordt vergezeld door haar Pools-Nederlandse huisgenote. De vrouw heeft veel respect voor haar getalenteerde landgenoten. "Ik weet dat de situatie in Oekraïne moeilijk is. Het is zelfs moeilijk om normaal na te denken en deze dansers doen zulk goed werk. Ze trainen de hele dag en stoppen er ondanks alles zoveel moeite in."