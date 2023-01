Gevluchte vrouwen maken delicatessen uit eigen keuken: "Een klein stukje Oekraïne"

In een winkel in het centrum van Aalsmeer maken zo'n tien gevluchte Oekraïense vrouwen iedere dag delicatessen uit hun thuisland. Dat doen ze niet zomaar, de vrouwen willen maar namelijk maar één ding: hun eigen geld verdienen.

"Je bent gevlucht en je man is nog ergens in Oekraïne, want mannen kunnen het land niet verlaten. Je wilt dat je kinderen gewoon goed te eten hebben en je wilt kleding voor ze kunnen kopen. Het is gewoon normaal om te denken: ik moet werk hebben om alles te kunnen betalen", licht initiatiefnemer Tetiana Yosypenko de drijfveer van veel gevluchte Oekraïeners om een baan te vinden toe.

"Er komen ook steeds meer Nederlanders. Ze vinden het leuk om iets nieuws te proberen" Eigenaresse Tetiana Yosypenko

Maar dat gaat nog helemaal niet zo gemakkelijk als je de taal niet spreekt. Zelf spreekt Tetiana inmiddels wel een aardig woordje Nederlands. Ze woont hier namelijk al vijftien jaar. Als de oorlog uitbreekt, besluit ze de vrouwen uit haar thuisland te gaan helpen. Met een vriendin opent ze in Aalsmeer een winkel van de franchise-onderneming Vesela Pani. Je koopt er vers 'comfort food' dat in no time op je bord ligt. Tekst gaat verder onder video

"De bedoeling is dat je altijd iets lekkers in de vriezer hebt", legt Tetiana uit. "Je komt thuis en hebt geen zin of geen tijd om te koken. Je haalt het uit de vriezer en hebt binnen tien minuten een goede maaltijd op tafel staan." Het concept is niet alleen populair bij Oost-Europeanen die in Nederland wonen. "Er komen ook steeds meer Nederlanders. Ze vinden het leuk om iets nieuws te proberen. En ze komen ook terug!"

"In ieder huishouden begint de zondag met Varenyky" Eigenaresse Tetiana Yosypenko