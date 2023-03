Omgekomen Oekraïense studenten in expositie op UvA: "Ze hebben nooit hun diploma gekregen"

In een expositie op de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn 36 Oekraïense studenten te zien. Naast een foto van de student hangt een 'unissued diploma'; een diploma dat nooit is uitgereikt. Karaktereigenschappen, hobby's en hoe ze zijn omgekomen, is hierop te lezen. "Je diploma halen is een mijlpaal in het leven."

De Oekraïense Oleksandra kent zelf een aantal van de overleden studenten, zoals de 21-jarige Hlib Ivanov. Hij studeerde politicologie, tot hij voor de oorlog in het leger ging. Hij kwam om het leven tijdens een Russische aanval in Bakhmut. Oleksandra kende hem van de universiteit en gemeenschappelijke vrienden. "Die kenden hem beter dan ik, natuurlijk. Dat was moeilijk om te zien. Ze hadden het erg zwaar met zijn overlijden", vertelt ze.

Sofiya gaat hoogstwaarschijnlijk afstuderen dit jaar. "Je diploma halen is een mijlpaal in het leven. Deze studenten hebben dit nooit gekregen. Ze hebben dit hoofdstuk in hun leven nooit mogen afsluiten", vertelt ze. Daarom vindt ze het mooi dat de expositie op de UvA te zien is. "Dan kunnen studenten zich ermee identificeren."

"Dit zijn studenten die geen ervaring hadden met oorlog voeren", vertelt Sofiya Tryzub-Cook. "En toch gingen sommigen naar het front, of kwamen om bij bomaanslagen." Sofiya is zelf Oekraïens, maar studeert op de UvA. Samen met andere Oekraïense UvA-studenten maakte ze 'Unissued Diploma's'.

Een ander voorbeeld is de 20-jarige Leah Krylova. Ze studeerde Toerisme in Marioepol. Over wie zij verder was en hoe ze in het leven stond, is verder niets bekend. Haar hele familie kwam om het leven door een raketaanslag.

Oekraïense ambassadeur

De Oekraïense ambassadeur in Nederland is ook komen kijken. Maksym Kononenko is onder de indruk van de expositie. "Het is een mooie manier om de verhalen van de overleden Oekraïeners te vertellen. Door exposities als dit begrijp je goed dat de oorlog nog niet voorbij is en dat we nog steeds steun en medeleven nodig hebben."

De expositie is nog een week in de UvA op Roeterseiland te zien.