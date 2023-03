Gevluchte Oekraïense balletdansers 'laten kracht zien' tijdens première in Amstelveen

Gevluchte Oekraïense dansers van het United Ukrainian Ballet-gezelschap komen dit weekend naar Amstelveen voor een 'krachtig' optreden. "We kunnen alles aan."

Dat zijn de woorden van de 19-jarige Evelina Chapska, die sinds juni in Nederland woont. "Ik realiseer me dat ik voor Oekraïne en de Oekraïense cultuur dans… om de wereld onze kracht te laten zien", vertelt ze aan verslaggever Celine Sulsters, die haar spreekt in een van de danszalen van het oude Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Toen de oorlog begon, vertrok het meisje halsoverkop naar Litouwen om haar studie af te kunnen maken. Daarna kwam ze naar Den Haag, waar een groep van zestig Oekraïense balletdansers bij elkaar wonen en de ruimte hebben om te dansen. In de verschillende danszalen konden ze de afgelopen maanden een paar meter van hun slaapkamers repeteren.

"Het was heel klein en ik kon niet even alleen zijn, wat ik wel gewend was" danseres Evelina Chapska

Evelina moet in het begin erg wennen aan de situatie. Ze komt op een kamer met zes andere meiden. "Het was heel klein en ik kon niet even alleen zijn, wat ik wel gewend was", vertelt ze. Inmiddels deelt ze haar kamer met minder meiden, maar de groep moet kort na de voorstelling verhuizen, omdat het gebouw wordt gesloopt. Hoe de situatie dan wordt, weet Evelina nog niet. Ondanks het ongemak en verdriet is de danseres vooral blij. "Om veilig te zijn en het werk te kunnen doen waar ik van houd: dansen. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om te dansen. Niet alleen ballet, maar op verschillende muzieksoorten", vertelt de jonge vrouw stralend.

Een zaal verderop is Oleksiy Grishun net klaar met trainen. Hij heeft veel zin in de première van aanstaande zondag. "Het is iets nieuws voor ons. Het is niet klassiek, maar modern. We genieten heel erg van het proces en het werken met verschillende choreografen."

"Als je je heel slecht voelt, kan je gewoon hier komen en dansen" danser Oleksiy Grishun

Dansen heeft hem geholpen om met het verdriet van de oorlog om te kunnen gaan. "Als je je heel slecht voelt, kan je gewoon hier komen en dansen. Of om gewoon even te gaan liggen in je eentje met muziek op. Je kan hier helemaal tot jezelf komen om je beter te voelen", legt hij uit. Evelina is het daar mee eens: "Als ik dans speel ik een rol en leef ik een ander leven. Ik kan ergens anders aan denken, dus het helpt me echt."