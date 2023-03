Bewoners N201-gemeentes zien niks in snelheidsverlaging, steun in Noord-Holland gering

Het is één van de gevaarlijkste provinciale wegen van Noord-Holland, en tóch zien bewoners van gemeenten waar de N201 doorheen loopt niets in een verlaging van de maximumsnelheid, blijkt uit onderzoek van Kieskompas. Ook in de rest van Noord-Holland is de animo voor 60 km/u gering.

Zwaargewonde bij aanrijding op N201 bij Schiphol Rijk - VLN Nieuws/Laurens Niezen

Het idee om de maximumsnelheid op N-wegen te verlagen komt van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De organisatie hoopt daarmee het aantal zware en dodelijke ongelukken, dat op deze wegen nu relatief hoog is, te verlagen.

Weinig steun De mening van Noord-Hollanders die het Kieskompas invulden is duidelijk: het overgrote deel (64 procent) wil niet dat de maximumsnelheid op N-wegen wordt verlaagd, 23 procent is wel voor en de rest weet het eigenlijk niet. NH Nieuws was benieuwd of bewoners van N201-gemeentes, die een van de gevaarlijkste provinciale wegen van Noord-Holland in hun spreekwoordelijke achtertuin hebben, hier anders over denken. Op de 56 kilometer lange provinciale weg, die van Zandvoort naar Hilversum loopt, gebeurden de afgelopen tien jaar meer dan 1.100 ongelukken. 167 mensen raakten daarbij gewond, van wie 6 dodelijk. En dan gaat het alleen nog maar om ongelukken die door de politie zijn geregistreerd. In werkelijkheid liggen de aantallen hoger.

Toch vindt ook het overgrote deel van de inwoners van Hilversum, Wijdemeren, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Bloemendaal en Zandvoort die het Kieskompas invulden dat de maximumsnelheid op N-wegen niet verlaagd moet worden naar 60 km/u. In Bloemendaal en Hilversum kreeg de maatregel nog de meeste steun. Daar vond bijna 30 procent het een goed idee. Blijkbaar hebben zelfs in gemeentes die relatief vaak te maken hebben met ongelukken op de N-weg dus maar weinig inwoners voldoende vertrouwen in de maatregel dat ze bereid zijn om minder hard te gaan rijden. Worden experts wel enthousiast van het voorstel van VVN? Tekst gaat verder onder afbeelding

Het nationale wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheid (SWOV) in ieder geval niet. De organisatie uitte al snel kritiek op het plan. Bestuurders zouden 'het niet geloofwaardig vinden' en op zoek gaan naar andere routes, waardoor de verkeersdruk in de bebouwde kom toeneemt. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen denkt dat het verlagen van de maximumsnelheid het verkeer zeker veiliger kan maken, áls iedereen zich netjes aan de regels houdt. Hij verwacht dat automobilisten bij het invoeren van deze maatregel juist het tegenovergestelde gaan doen.

"Eigenlijk hebben we een perfecte wereld geschapen om hard doorheen te rijden" verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen

"Een auto kan veel harder dan volgens de wet is toegestaan en de wegen zijn zo comfortabel mogelijk ingericht met glad asfalt en voorzien van scherpe belijning. Eigenlijk hebben we een perfecte wereld geschapen om hard doorheen te rijden. [...] De paradox tussen gevoel en gebod vergroten, is voedsel voor onverantwoorde inhaalmanoeuvres en mogelijk een bron voor het zoeken van afleiding tijdens het rijden." Volgens Tertoolen kan veel beter worden gekeken naar de inrichting van N-wegen. "Zorg dat de weg de juiste snelheid oproept." Hij legde eerder al eens aan NH Nieuws uit dat beperkt zicht vaak zorgt voor veiliger rijgedrag. (Optische) versmallingen of een doorbreking van de zichtlijn zijn opties. Eventueel kan dan ook de maximumsnelheid worden verlaagd.

Utrecht neemt maatregelen De provincie Noord-Holland laat desgevraagd weten voorlopig niet van plan te zijn om de maximumsnelheid op de N201 te verlagen. Andere maatregelen om de weg veiliger te maken staan ook niet op de planning. Vanuit inwoners van de N201 klinkt de roep om aanpassingen ook niet erg luid. De Hilversumse D66-fractie riep in januari namens inwoners wel op om de maximumsnelheid op het laatste stuk van de weg te verlagen, maar dat had te maken met geluidsoverlast. In Utrecht, dat ook een deel van de N201 over haar grondgebied heeft lopen, is dat wel anders. Daar stemde Provinciale Staten eind vorig jaar in met een aantal maatregelen die de veiligheid op het traject Loenersloot-Mijdrecht moeten vergroten. De bocht bij Mijdrecht zal worden rechtgetrokken en een aantal kruisingen wordt aangepast. Daarnaast onderzoekt de provincie de aanleg van een fietstunnel.

Wat vinden de partijen? Onder politieke partijen die in Noord-Holland meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen zijn de meningen verdeeld. Vooral linkse partijen (AWP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Onafhankelijke Politiek NH en Volt) willen de maximumsnelheid op N-wegen omlaag hebben. Dat heeft niet altijd alleen te maken met de verkeersveiligheid, maar ook met een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen. Partijen die tegen het verlagen van de maximumsnelheid zijn, bevinden zich over het algemeen meer aan de rechterkant van het politieke spectrum (Code Oranje, CDA, PVV, Forum voor Democratie, VVD, Namens Noord-Hollanders, JA21 en BvNL). Ook De Piratenpartij, Denk en BBB zijn tegen.