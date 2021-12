Automobilist zwaargewond na ongeval met vrachtwagen op N201 bij Schiphol-Rijk

Op de N201 bij Schiphol-Rijk is vanmiddag rond 16.30 uur een ernstig ongeval gebeurd. Een vrachtwagen is daarbij in botsing gekomen met een auto. De bestuurder van de auto raakte daarbij zwaargewond. Beide bestuurders zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrachtwagen is uiteindelijk door een hek gereden en in het gras tot stilstand gekomen. In de auto is na de botsing brand ontstaan, maar dit is vrij snel door de brandweer geblust.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk is ontstaan. Vanwege het onderzoek van de politie is de N201 voorlopig afgesloten voor verkeer.