Kies maar! - Teuntje, Mohammad en Carmen stemmen voor het eerst: "Wat doen de Provinciale Staten eigenlijk?"

Waar stem je eigenlijk voor, als je stemt bij de Provinciale Statenverkiezingen? Dat vragen Teuntje, Mohammad en Carmen zich af. Hoe verschillend hun situatie onderling ook is, wat ze gemeen hebben is dat ze nooit eerder voor de Provinciale Staten gestemd hebben. Teuntje (19) kon niet eerder stemmen, omdat ze pas net meerderjarig is. Mohammad (27) komt oorspronkelijk uit Syrië en is pas vorig jaar officieel Nederlander geworden en Carmen (51) stemt landelijk en gemeentelijk heel trouw, maar vindt de provinciale politiek te ver van zich af staan. Met NH gaan ze op zoek naar wat de Provinciale Staten doen en wat de invloed is op voor hen belangrijke thema's als openbaar vervoer, wonen en natuur. Want ze wíllen wel stemmen, maar pas nadat ze overtuigd zijn van het belang daarvan.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de Provincie eigenlijk voor ons en hoe kunnen we daar met het uitbrengen van onze stem invloed op uitoefenen? Voor Carmen, Teuntje en Mohammad is dat niet duidelijk. In de serie 'Kies maar!' ging NH in negen afleveringen met hen op zoek naar meer inzicht in het werk van de provincie. Zodat ze op verkiezingsdag met voldoende kennis het stemhokje in kunnen stappen. In deze documentaire zijn hun zoektochten samengevoegd. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Noord-Holland.