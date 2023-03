Waar ga jij morgen stemmen? Vind hier jouw stembureau

Let op: je kunt alleen in je eigen gemeente stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Ook heb je de stempas en een geldig legitimatiebewijs nodig. Dat is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat niet meer dan vijf jaar verlopen is.

Steeds minder stemlokalen

In 2023 zijn er 4 procent minder stemlokalen in Noord-Holland voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het is een trend die in heel Nederland te zien is. Onze provincie scoort 'gemiddeld' bij het percentage verdwenen stemlokalen: in Limburg is de grootste afname (8 procent), in Drenthe kwamen er juist meer stemlokalen bij (2 procent).