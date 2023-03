Hoe zat het ook alweer? Terugblik op Provinciale Statenverkiezing 2019

Nog maar een paar dagen en dan gaan de stembussen open om de nieuwe Provinciale Staten te kiezen. De afgelopen weken hebben we daar uitgebreid aandacht aan besteed, maar hoe is de situatie nu eigenlijk? Welke partijen kwamen er als grote winnaars uit de bus in 2019? En hoe zat het eigenlijk met de opkomst? NH Nieuws zocht het voor je uit.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Als je de grote winnaars van 2019 naast de laatste peilingen legt, lijkt het bijna alsof we voor een compleet andere verkiezing aan het stemmen zijn. Waar in 2019 Forum voor Democratie als overweldigende winnaar uit de bus kwam met negen zetels, peilt de partij nu zo'n twee zetels. Niet dat er tussen 2019 en 2023 ook daadwerkelijk negen Statenleden voor Forum voor Democratie zijn geweest: de partij zag een grote leegloop en zit op dit moment met drie zetels in de Provinciale Staten. Een andere grote winnaar in 2019 was de VVD, en die staan voor aankomende verkiezingen dan juist wel weer op flinke winst. In 2019 was de VVD al groot, maar volgens de peiling zou de VVD aankomende verkiezingen nog eens veel groter worden, met in totaal elf zetels. Bekijk hieronder op de kaart welke partij vorige verkiezingen in jouw gemeente als grootste uit de bus kwam. Tekst gaat verder onder de kaart

De opkomst voor de afgelopen verkiezingen lag overal wel rond het landelijk gemiddelde van 56,2 procent. In de gemeenten Diemen en Den Helder was de opkomst het laagst, daar kwam minder dan de helft van de stemgerechtigden stemmen. In Bloemendaal, Castricum en Heiloo was de opkomst het hoog, in deze drie gemeenten kwam bijna 70 procent opdraven. Dat de Provinciale Statenverkiezingen niet zo populair zijn, blijkt wel als je die cijfers vergelijkt met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021: daar was de opkomst gemiddeld bijna 80 procent was. Kijk hieronder op de kaart wat het opkomstpercentage in jouw gemeente was