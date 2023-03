Peiling: VVD veruit de grootste in Noord-Holland, Forum voor Democratie op enorm verlies

JA21 staat op drie zetels en deden in 2019 nog niet mee. Na een afsplitsing van Forum voor Democratie en een overgestapt VVD-Statenlid zat de partij al wel met 6 zetels in Provinciale Staten. Als je het daarmee vergelijkt halveert de partij dus.

Vooraf moet wel gesteld worden dat er een foutmarge is van twee zetels in deze peiling, door EenVandaag en Ipsos uitgevoerd in alle twaalf provincies. Maar voor de VVD belooft het met drie zetels erbij een mooie verkiezingsuitslag te worden. De partij is daarmee overigens niet de grootste stijger. Dat is nieuwkomer BBB, die met vier zetels in Provinciale Staten komt.

Verliezers

Zoals het er nu naar uitziet is Forum voor Democratie de grootste verliezer. In 2019 nog de grootste partij van Noord-Holland met negen zetels. Maar na het uit de partij zetten van Statenlid Robert Baljeu en de afsplitsing van zes leden naar JA21 staat de teller nu nog op drie. Volgens de peiling blijven daar na 15 maart nog twee zetels van over.

Ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid lijken een bittere pil te moeten slikken. GroenLinks heeft nu nog negen zetels en zou er volgens deze peiling drie moeten inleveren. Ook de PvdA zou dalen van zes naar vier.

Coalitie geen meerderheid

Deze peiling betekent ook dat de huidige coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA geen meerderheid meer heeft. In totaal komen deze partijen uit op 27 zetels, en daarmee komt de coalitie een zetel te kort voor een meerderheid in Provinciale Staten (red. in totaal 55 zetels).



Doe hieronder ook onze Kieskompas om je keuze voor de Provinciale Statenverkiezingen te bepalen. Het kan even duren voor de tool is geladen.