Wim Jonk baalt van 'onnodige momenten', die nederlaag tegen Feyenoord inleiden

FC Volendam bood aardig partij aan Feyenoord, maar bleef met lege handen achter. Het gevoel dat er meer in had gezeten, overheerste na afloop bij trainer Wim Jonk en doelpuntenmaker Daryl van Mieghem. "Helaas hebben we het niet over de streep kunnen trekken", zag Jonk.

Trainer Wim Jonk over de wedstrijd tegen Feyenoord - NH Sport / Milton Pus

Jonk: "Jammer dat je in De Kuip met volle overtuiging speelt, maar dat je op een paar momenten laat aftroeven. Die waren in mijn optiek onnodig. Ik denk dat de jongens daar zelf ook van balen." "Je weet dat je in De Kuip wordt teruggedrongen", vervolgt Jonk. "We verdedigden goed en gedisciplineerd. Je scoort een goede goal in de omschakeling, maar 0-2 had misschien iets teveel van het goede geweest." Tekst gaat verder onder de video.

Doelpuntenmaker Van Mieghem over de wedstrijd - NH Sport / Milton Pus

"Scoren in De Kuip voelt natuurlijk hartstikke lekker, maar als het geen resultaat oplevert is dat wel een teleurstelling", is aanvaller Daryl van Mieghem duidelijk over zijn goal. "Het is uiteindelijk heel ongelukkig hoe die 2-1 valt. We probeerden nog wel wat, daarna heeft het er niet meer ingezeten." Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk over de roerige week en Fortuna Sittard - NH Sport / Milton Pus