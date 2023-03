The day after bij FC Volendam: "Raak hier niet van in de war"

Over de kraker van zondag tegen Feyenoord ging het vrijdag in en rondom het stadion van FC Volendam bijna niet. Journalisten en betrokkenen van de club spraken vooral over de avond ervoor: de informatieavond in De Jozef. "Het was best wel een indrukwekkend."

FC Volendam-trainer Wim Jonk blikt terug op de informatieavond - NH Nieuws

"Deze spanningen had ik wel verwacht en raak ik niet van in de war", blikt trainer Wim Jonk terug op de intense informatieavond. "Ik denk dat het wel verhelderend was." Twitter De spelers van FC Volendam waren gisteravond niet aanwezig in De Jozef. Via andere kanalen kregen zij mee van wat er gebeurde. Zo volgde spits Henk Veerman het wel en wee van de bijeenkomst via Twitter. "Dit is vervelend en hier wordt niemand beter van." Tekst loopt door onder de video.

FC Volendam-spits volgde de intense informatieavond via Twitter - NH Nieuws

"Het gaat ons niet beïnvloeden", vertelt Veerman over de gevolgen van deze bestuurscrisis. "Dit is niet van gister en het is jammer dat het zo gaat. Alleen zo lang het niks met de spelersgroep doet, hoor je ons er niet over." Feyenoord Dan naar die wedstrijd van zondag in Rotterdam tegen Feyenoord. "Ik heb er wel zin en ik heb er een goed gevoel over." Aldus een optimistische Henk Veerman in aanloop naar de confrontatie met de koploper van de eredivisie. Of de lange aanvaller speelt, is nog de vraag. Wel stond hij afgelopen weekend tegen FC Emmen (3-1 winst) sinds lange tijd weer in de basis. "Daar was ik enorm blij mee en ik zat er denk ik aardig in." Tekst loopt door onder de video.

FC Volendam-spits Henk Veerman heeft een goed gevoel over de wedstrijd tegen Feyenoord - NH Nieuws

Bij de vrijdagtraining ontbraken middenvelders Florent Sanchez en Carel Eiting wegens lichte blessures. Dit weekend kijkt de medische staf van FC Volendam of zij het treffen met Feyenoord kunnen halen. Trainer Wim Jonk was vrij positief en verwacht wel over het tweetal te beschikken. Verder trainde Brain Plat deels apart van de groep, maar dat lijkt ook geen problemen op te leveren. Wel ontbreekt zondag de geschorste Gaetano Oristanio. Feyenoord - FC Volendam begint zondag om 20.00 uur.