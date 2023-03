Turfkruier beloond met profcontract door Telstar

Jayden Turfkruier, verdediger van Telstar, heeft zijn eerste profcontract getekend in Velsen-Zuid. De 20-jarige heeft getekend tot de zomer van 2024, met de optie voor nog een seizoen. Turfkruier maakte op 11 december tegen FC Den Bosch zijn debuut.

Turfkruier speelde eerder in voor de 0-21 en AFC. Sinds zijn debuut in december voor Telstar, speelde hij elf wedstrijden mee. Daarvan verscheen hij er zes in de basis stond.

Technisch manager ziet dat de verdediger grote stappen heeft gemaakt. "Bij het eerste elftal liggen voor hem nieuwe kansen en uitdagingen. Wij hopen dat de stap omhoog van Turfkruier tevens een inspiratie is voor de spelers in ons beloftenelftal en de overige jeugdteams.

Tekst gaat verder onder de tweet.