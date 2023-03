Trainer Mike Snoei ziet gebrek aan creativiteit bij Telstar: "Er kwam veel te weinig uit"

Telstar beleefde een teleurstellende avond tegen FC Eindhoven. In een wedstrijd met bar weinig doelpogingen bleken de bezoekers uiteindelijk het gelukkigst: 0-1 . Telstar-trainer Mike Snoei moest jammerlijk toezien hoe zijn ploeg amper tot kansen kwam. "Ik miste de creativiteit vandaag."

Telstar-trainer Mike Snoei zag dat zijn ploeg niet bij machte was om Eindhoven kapot te spelen - NH Sport

Bij Telstar ontbraken Anwar Bensabouh en Tom Overtoom wegens blessures. "Iedereen heeft vandaag gestreden. De afwezigheid van Overtoom en Bensabouh werd goed opgevangen qua strijdlust en duelkracht door Anass Najah en Jayden Turfkruier, maar je mist wel die extra bal of creativiteit van Overtoom of Bensabouh. Die zetten net wat meer die mensen voorin aan het werk", aldus Snoei.

"Het is dan ook gewoon waardeloos dat je tegen dit soort ploegen met 1-0 achter komt"

"We begonnen vandaag met Glynor Plet centraal voorin en dan Christos Giousis en David Min daaronder. Zij hebben keihard gewerkt, maar er kwam gewoon te weinig uit", analyseert Snoei na afloop van het duel. "Dat vond ik gewoon jammer. We hadden meer balbezit. Het is dan ook gewoon waardeloos dat je tegen dit soort ploegen met 1-0 achter komt."

