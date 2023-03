Niet bij het Nederlands elftal, wel een vernieuwd contract voor Van de Ven

Micky van de Ven blijft voorlopig voetballen bij VfL Wolfsburg. De oud-verdediger van FC Volendam heeft zijn contract bij de Noord-Duitsers verlengd tot en met 2027. Overigens miste de 21-jarige voetballer uit Wormer nog geen duel in de Bundesliga.

Na een arbitragezaak tegen FC Volendam vertrok Van de Ven in de zomer van 2021 naar het Wolfsburg van Mark van Bommel. In zijn eerste jaar speelde hij slechts vijf duels voor de Duitsers.

Dit seizoen heeft zich ontpopt tot basisspeler en miste hij in de competitie nog geen minuut. Desondanks zat hij niet in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Wél zit hij in het keurkorps van Jong Oranje.

