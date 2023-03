Telstar delft onderspit tegen FC Eindhoven, één treffer blijkt voldoende

Na de harde oorwassing tegen Heracles Almelo (7-0) van vorige week had trainer Mike Snoei zijn ploeg op twee plekken gewijzigd. Zo begon Jay Kruiver op de bank, zijn plek werd ingenomen door Delvechio Blackson. Tom Overtoom was er niet bij, vanwege een blessure. Yahya Boussakou stond in de basis. De eerste helft van de wedstrijd kende weinig hoogtepunten.

Uit een corner van Sven van Doorm (oud-Telstar) kwam de bal terecht bij Charles-Andreas Brym. Hij knikte raak achter Ronald Koeman Jr.: 0-1. Brym kreeg even later ook de grootste kans op de tweede treffer van de avond. De aanvaller kwam in de zestien, maar schoof de bal voorlangs. Het enige wat Telstar hiertegenover kon stellen, was een slappe kopbal van Glynor Plet.

