Oude Kotte blijft langer bij Telstar

Thomas Oude Kotte speelt ook volgend seizoen bij Telstar. De optie in het contract van de verdediger is gelicht door de Velsenaren. "Ik waardeer het dat Telstar al vroeg in het seizoen vertrouwen in mij uitspreekt", laat de 26-jarige Oude Kotte weten.

"Toen wij Thomas afgelopen zomer mochten verwelkomen in de IJmond, was duidelijk dat we kwaliteit en routine in huis haalden", weet technisch manager Peter Hofstede. "Gedurende het lopende seizoen zijn zijn kwaliteiten bevestigd en is Thomas een heuse sterkhouder in onze verdediging."

Telstar speelt vanavond tegen FC Eindhoven. De wedstrijd begint 20.00 uur en dat duel kun je vanaf 19.00 uur volgen in onze radio-uitzending.