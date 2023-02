'Stilte en rondvliegende schoenen', grootste nederlaag komt hard aan bij Telstar-speler Najah

Telstar-speler Anass Najah vond dat Koeman in de steek is gelaten - NH Nieuws

"We hebben als team doelman Ronald Koeman Jr. in de steek gelaten", blikt Anass Najah terug op de afstraffing tegen Heracles. De middenvelder zoekt rustig naar de juiste woorden, want hij wil niet precies zeggen hoe hard dit verlies aankomt. "Dan zou je alleen maar piepjes horen."

"Huiswerk"

Deze fikse nederlaag zag niemand eigenlijk aankomen. Telstar doet het namelijk zeer aardig dit seizoen. Opvallend was het aantal tegentreffers. Slechts 30 in 25 wedstrijden. "Staan we te hoog of waren we te aanvallend?", zoekt trainer Mike Snoei naar verklaringen voor deze sportieve malaise. "We hebben een hoop huiswerk."

