LIVE NH Sport met Vitesse - AZ en Telstar - FC Eindhoven

Minder dan twee maanden na de vorige ontmoeting staan AZ en Vitesse opnieuw tegenover elkaar. Bij de hervatting van de eredivisie bleven de Alkmaarders op 1-1 steken. Of AZ uit de Gelredome vertrekt met drie punten in de tas hoor je vanavond op de radio bij NH Sport. Daarin ook een verslag van Telstar tegen FC Eindhoven.

Pantelis Hatzidiakos zet een tackle in tegen Vitesse - Pro Shots

Bij winst in Arnhem -overigens gebeurde dat voor het laatst in 2017- gaat AZ weer over Ajax heen op de ranglijst en staat de ploeg van trainer Pascal Jansen in elk geval tot zondagmiddag tweede. Naast alle geblesseerden kan Jansen geen beroep doen op Jordy Clasie. De aanvoerder is geschorst. Vitesse-trainer Phillip Cocu mist de geblesseerde Davy Pröpper. Voor Vitesse is de wedstrijd speciaal omdat clubicoon Theo Bos wordt geëerd in deze nummer 4-wedstrijd. Tien jaar geleden overleed de verdediger aan alvleesklierkanker. Stephan Brandhorst verzorgt het verslag vanuit Arnhem. Afstraffing Telstar krijgt vanavond voor het eerst de kans om antwoord te geven op de 7-0 afstraffing van vorige week tegen Heracles Almelo. Tekst gaat verder onder de video.

Telstar-coach Mike Snoei over de dramatische avond in Almelo - NH Nieuws

In de strijd om de derde periodetitel is Telstar zo goed als kansloos, maar via de reguliere stand zijn er nog altijd mogelijkheden voor de Velsenaren om zich te plaatsen voor het toetje van het seizoen: de play-offs voor promotie naar de eredivisie. De ploeg van trainer Mike Snoei zal dan nog wel ten minste één en mogelijk twee plaatsen moeten klimmen op de ranglijst. FC Eindhoven is wat dat betreft de perfecte tegenstander. De huidige nummer acht heeft drie punten meer dan nummer tien Telstar. Bovendien zijn de Brabanders aan een bedroevende reeks bezig, want de laatste vijf duels werden verloren zonder ook maar één doelpunt te hebben gemaakt. Tekst gaat verder onder de foto.

Tom Overtoom - Pro Shots / Remko Kool

Bij Telstar ontbreken de geblesseerden Tom Overtoom, Rein Smit, Anwar Bensabouh en Yaël Liesdek. De aftrap in Velsen-Zuid is om 20.00 uur. Je verslaggever is Frank van der Meijden. Voorselectie Oranje In de radio-uitzending tussen 19.00 en 22.00 uur verder ook aandacht voor onze talkshow De Aftrap, de wedstrijden van FC Volendam - FC Emmen en Ajax - NEC én de voorselectie van het Nederlands elftal die bondscoach Ronald Koeman vandaag bekendmaakt. Je presentator is Robbert van den Heuvel.