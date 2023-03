Filip Stankovic liet Volendam onbedoeld schrikken; doelman klaar voor kraker tegen FC Emmen

FC Volendam-doelman Filip Stankovic moest onlangs de 2-0 overwinning tegen Vitesse aan zich voorbij laten gaan vanwege een vermeende elleboog blessure. De doelman was halsoverkop afgereisd naar Italië om aldaar bij zijn werkgever Inter, een aantal medische checks te ondergaan. "Ik las ergens dat ik al geopereerd zou zijn."

Filip Stankovic over zijn kwetsuur en FC Emmen - NH Sport

De 21-jarige Stankovic, die afgelopen weekend alweer onder de lat stond in de 3-0 nederlaag tegen NEC, laat weten dat hij zonder zorgen het seizoen kan afmaken bij FC Volendam. "Er zit een stukje bot in mijn elleboog en die ik ga ik er later uithalen. Ik was voor onderzoek in Milaan bij mijn werkgever Inter. Ze waren een beetje bezorgd. Het was uiteindelijk niets ernstigs. Ik ben oké en kan spelen", aldus Stankovic.

"FC Emmen is een directe concurrent, maar zo krijgen we nog zeven of acht van die wedstrijden" FC Volendam-trainer Wim Jonk

FC Volendam-trainer Wim Jonk kan dus in de kraker tegen FC Emmen van aanstaande zaterdag opnieuw gebruik maken van zijn eerste doelman. Tegen de Drentenaren is er wederom sprake van een duel tegen een directe concurrent. "Misschien kan zo'n wedstrijd extra spanning met zich meebrengen, maar bij ons zal dat niet spelen. Elke wedstrijd moeten we volle bak gaan. FC Emmen is een directe concurrent, maar zo krijgen we nog zeven of acht van die wedstrijden", aldus Jonk. Tekst gaat verder onder de video.

FC Volendam-trainer Wim Jonk over het duel tegen directe concurrent FC Emmen - NH Sport

Tegen FC Emmen kan Jonk geen beroep doen op Gaetano Oristanio. De andere huurling van Inter is de komende drie wedstrijden geschorst. Jonk baalde dat het hoger beroep tegen de schorsing enkel resulteerde in een minieme strafvermindering. Jonk: "We zijn niet voor niets toen al in beroep gegaan. Ik vind het gewoon heel zwaar gestraft. Zeker voor iemand die nog helemaal geen strafblad heeft." FC Volendam, dat veertiende staat, heeft na 23 wedstrijden in de eredivisie nu twintig punten verzameld. Tegenstander FC Emmen vinden we terug op plek zestien met achttien punten. Het duel in Volendam begint zaterdag om 18.45 uur.

Wim Jonk over de schorsing van Gaetano Oristanio en zijn eventuele vervanger - NH Sport