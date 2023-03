Loon naar werken voor Boussakou; Telstar-speler tekent profcontract

Boussakou speelde vorige seizoen voor ADO Den Haag en sloot afgelopen zomer aan bij het team van trainer Mike Snoei. De 23-jarige voetballer speelde dit seizoen op amateurbasis. De van origine buitenspeler kwam dit seizoen al tot vijftien wedstrijden in de hoofdmacht van Telstar.

Dankbaar

De laatste weken was Boussakou een van de betere spelers bij Telstar en kreeg hij van Snoei geregeld een basisplaats. "Ik ben Telstar dankbaar voor de geboden kans en blij dat mijn inspanningen hebben geresulteerd in dit contract.", aldus Boussakou op de clubwebsite.

Telstar gaat morgen, met Boussakou, op bezoek bij Roda JC. Dit duel is live te volgen in de radio-uitzending van NH Sport. De voorbeschouwing begint om 19:00 uur en om 20.00 uur is de aftrap.