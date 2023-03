AZ-verdediger Beukema keert terug in wedstrijdselectie tegen FC Groningen

Sam Beukema maakt morgenavond zijn rentree bij AZ. De verdediger raakte geblesseerd in januari tegen sc Heerenveen. "Hij zou een kwartier tot twintig minuten kunnen spelen tegen FC Groningen", laat trainer Pascal Jansen weten.

Naast Beukema stond Zinho Vanheusden vandaag ook weer voor het eerst op het trainingsveld. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer terugkeert bij de Alkmaarders.

πŸ‘€ 𝑷𝒓𝒆-π’Žπ’‚π’•π’„π’‰ π’•π’‚π’π’Œπ’” πŸ’¬ Pascal Jansen over: β–ͺ️ De wedstrijd tegen Lazio β–ͺ️ De vorm van Jesper Karlsson β–ͺ️ De terugkeer van Sam Beukema β–ͺ️ De rechtsbackpositie β–ͺ️ FC Groningen β–ͺ️ Louis van Gaal #AZ #azgro #Eredivisie

Tegenover de terugkeer van Beukema, staat het ontbreken van Yukinari Sugawara. De Japanner pakte vijf gele kaarten en moet een wedstrijdje brommen. Jansen: "Fedde de Jong is een optie als rechtsback. Een andere optie is natuurlijk Pantelis Hatzidiakos. Hij heeft daar aan het begin van het seizoen ook gespeeld. Een ander alternatief is dat je met Mees de Wit gaat schuiven."

De wedstrijd tegen FC Groningen begint morgen 20.00 uur.