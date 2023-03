Bestuur FC Volendam wil af van RvC

Het bestuur van FC Volendam vindt dat de organisatie van de club op de schop moet. Met een Raad van Commissarissen, een bestuur én directie bemoeien zich op dit moment te veel mensen met de dagelijkse besluitvorming. De Raad van Commissarissen moet daarom verdwijnen en de FC moet veranderen in een Besloten Vennootschap (met aandeelhouders). Dat maakte het bestuur bekend op een informatieavond in De Jozef.

De RvC heeft weliswaar geen taken en verantwoordelijkheden, maar wel bevoegdheden en houdt toezicht op het bestuur en de directie. In de nieuwe structuur zouden de RvC en het bestuur verdwijnen. In plaats daarvan komen er aandeelhouders en een Raad van Toezicht. Zij zullen de taak van de RvC overnemen in de nieuwe organisatie.

Frans ten Berge, commercieel directeur van Volendam, schetste de financiële situatie van de club. "Aan het begin van het seizoen hebben we de omzet begroot op 9,8 miljoen euro, in januari was dat 10,6 miljoen euro. Het verlies van de operationele begroting (salarissen e.d.) is op dit moment 1.259.753 euro, dat is ruim een ton meer dan was begroot. Dat verlies is dus twaalf procent van de omzet. Dat is het gemiddelde van alle eredivisieclubs." Hij benadrukt dat de raad van commissarissen met alle cijfers heeft ingestemd afgelopen dinsdag.

Volgens RvC-voorzitter Jaap Veerman gaat het tekort nog oplopen tot twee miljoen als Volendam zich handhaaft in de eredivisie. Voorzitter Jan Smit kondigde aan dat hij garant staat voor die 1,2 miljoen euro.

Update stadion

Tijdens de avond was er ook een update over het stadion via Jan Smit. "Voor juli wordt er een beslissing genomen over het bestemmingsplan van het stadion en het aangrenzende gebied. De gemeenteraad lijkt akkoord te gaan met het stadion en de gebiedsontwikkeling. Burgemeester Lieke Sievers verwacht dat het binnen tien jaar dat het wordt gebouwd, ik verwacht zes jaar."

Reacties van deze avond zullen zo snel mogelijk op onze kanalen te vinden zijn.