Trainer Wim Jonk, staf én directie verlengen hun contract bij FC Volendam tot 2026

Het huidige bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit staat volledig achter de keuze om door te gaan met Team Jonk. Eerder stapten al wel twee bestuursleden op. De aanstelling van Keje Molenaar tot vice-voorzitter werd door de RvC tegengehouden waarmee de bestuurlijke crisis op straat lag. Volgens de RvC kreeg Team Jonk te veel macht.

Gisteren is de RvC ingelicht over de contractverlengingen die de situatie nog verder op scherp hebben gezet. Voor vandaag staat er een gesprek gepland. De RvC kan besluiten om het bestuur weg te sturen. Of dat realistisch is, is de vraag. In dat geval is de chaos compleet, omdat Team Jonk en het bestuur dezelfde visie uitdragen.

Naast Wim Jonk zijn de contracten van assistent-trainer Matthias Kohler, Freek de Boer (hoofd performance) en Michel Hordijk (skills trainer) verlengd tot en met 30 juni 2026. Verder blijven ook technisch directeur Jasper van Leeuwen, directeur opleidingen en samenwerkingen Ruben Jongkind, zakelijk directeur Frans ten Berge en commercieel directeur Jan-Bas Veltman voor dezelfde periode aan boord.

Binnen het bestuur is er één wijzigng. Pennigmeester Tom Koning maakt plaats voor Corn Veerman.