Brokstukken tussen bestuur en Raad van Commissarissen FC Volendam gelijmd

Er waren ook grote zorgen over de financiën. De professionalisering onder leiding van Team Jonk kost veel geld en dat zorgt voor een overschrijding van de begroting. Vanwege een meningsverschil verlieten onlangs Tom Veerman en Simon Hansen het bestuur. Bovendien stak de RvC een stokje voor de benoeming van Keje Molenaar tot vice-voorzitter van de voetbalclub. Ook op de wijze waarop de jeugdopleiding functioneert, is kritiek.

In het gesprek van vanavond, dat zo'n vier uur duurde, zijn nog lang niet alle twistpunten opgelost. De RvC benadrukt dat de communicatie niet via via, maar direct verloopt en dat iedereen handelt in het belang van FC Volendam. Verwijten via de media verstoren dat proces. Volgens de RvC is er ook niemand die problemen heeft met trainer Wim Jonk en worden zijn sportieve prestaties geroemd. Evenals het feit dat het stadion weer vol zit.

Donderdagavond is er een informatie-avond in De Jozef waar de clubleiding tekst en uitleg geeft over de huidige situatie.