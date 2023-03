Bestuur FC Volendam adviseert hervorming club tot BV

Het bestuur van FC Volendam wil het organigram van de club veranderen. Zij adviseren dat de eredivisieclub een BV (besloten vennootschap) wordt. Dat werd bekendgemaakt tijdens een informatieavond in De Jozef.

Op dit moment heeft Volendam een Raad van Commissarissen, een bestuur en een directie. De RvC heeft geen taken en verantwoordelijkheden, maar wel bevoegdheden en houdt toezicht op het bestuur en de directie.

In de nieuwe structuur zou de RvC weggaan. In plaats daarvan komen er aandeelhouders en een raad van toezicht. Zij zullen de taak van de RvC overnemen in de nieuwe organisatie.

