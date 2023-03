Gemeente Opmeer bang voor detectie-toerisme en stelt een verbod in

De gemeente Opmeer heeft per direct een detectieverbod ingesteld. Het is bang dat na de unieke middeleeuwse vondst detectiezoekers massaal in gronden gaan zoeken.

De schatvondst van Hoogwoud - Foto © Archeologie West-Friesland/Fleur Schinning

In een bericht op hun website laat de gemeente Opmeer weten dat het per direct een totaalverbod instelt op detectie zoeken. De 27-jarige West-Fries Lorenzo deed de vondst inmiddels alweer een paar jaar terug. Boete In de verklaring valt onder meer te lezen: "Het opsporen van het metalen vondstmateriaal met een detector is een geliefd tijdverdrijf bij hobbyschatgravers. Om te voorkomen dat detectiezoekers in particuliere en gemeente gronden gaan zoeken, geldt in de gemeente Opmeer een totaalverbod op detectie zoeken zonder certificaat." Personen die de nieuwe regel negeren en alsnog met detectiezoekers in gronden gaan zoeken, hangt een boete boven het hoofd.