Lorenzo vindt unieke middeleeuwse schat met metaaldetector: “Ik trilde van de adrenaline"

Het is inmiddels alweer even geleden maar dat maakt de vondst er niet minder spectaculair op. Het is in 2021 als Lorenzo in Hoogwoud met zijn metaaldetector aan het speuren is en op een historische schat stuit . Uiteindelijk haalt de 27-jarige West-Fries vier gouden oorhangers, twee gouden versieringen en negenendertig zilveren muntjes uit de grond, allemaal daterend uit de middeleeuwen. "Het was gewoon blinkend goud", vertelt hij. "Dat is gewoon ongelooflijk."

Het gaat om objecten afkomstig uit de Ottoonse periode, aldus Lorenzo die zelf veel studie heeft gedaan naar de geschiedenis van West-Friesland. "Dat is de periode rond 1000 tot 1100 na Christus", aldus Lorenzo. "Items uit die tijd zijn er bijna niet dus qua objecten zijn ze ontzettend bijzonder." En daar is het Rijksmuseum van Oudheden het mee eens, want daar is de gevonden schat vanaf vandaag te bewonderen.

Lorenzo heeft geschiedenis gestudeerd, fervent detectorzoeker en werkzaam bij Archeologie West-Friesland. Vanwege zijn historische kennis over West-Friesland én zijn inmiddels jarenlange ervaring met het zoeken, heeft hij een neus ontwikkeld voor de juiste stekjes om te zoeken. "Dat is iets wat je door de jaren heen ontwikkelt", vertelt de schatzoeker. "Het is een combinatie van toeval, instinct en onderzoek, denk ik."

Het leidde hem uiteindelijk naar een plek in Hoogwoud. "Het was het einde van de dag, ik wilde eigenlijk naar huis. Toen ging de detector af, ik groef het op en toen had ik iets goudkleurigs in handen", vertelt Lorenzo met een grote glimlach."Ik dacht eerst dat het een stukje van een jampot was. Toen veegde ik het schoon en zag ik allemaal graveringen. Op dat moment zit je gewoon te trillen van de adrenaline. Met trillende handjes haalde ik dat ding omhoog."

Eerst kijken wat voor vlees er in de kuip is

De reden dat hij nu pas met de ontdekking naar buiten komt, is omdat hij eerst precies wilde weten wat 'ie nou eigenlijk gevonden had. "Je wil eerst goed onderzoek doen, daar gaat heel veel tijd in zitten", aldus Lorenzo. "En verder is alles professioneel gereinigd en geconserveerd. Ook dat is niet zomaar even gepiept."

Overigens wil hij niks kwijt over de exacte vindplek. "We hebben in Ommeren gezien dat daar een nazi-schat begraven was", licht hij toe. "Iedereen ging daar op af, zonder toestemming, gaten in de grond. Het werd één grote puinhoop." Iets wat hij liever niet ziet gebeuren in Hoogwoud.