Dit is de bijzondere schat van West-Friesland: "Het is de vondst van de eeuw"

Om die vraag te beantwoorden moeten de geschiedenisboeken open: terug naar twee mogelijke scenario's halverwege de dertiende eeuw, de tijd dat de schat in de bodem terecht is gekomen. Willem II, de graaf van Holland, was aan de macht. Naast graaf was hij ook koning en één van de machtigste vorsten in West-Europa. Hij regeerde al in Zeeland en het grootste stuk van wat nu Noord- en Zuid-Holland heet. Over één plaats regeerde hij nog niet: West-Friesland. Daar wilde hij verandering in brengen.

Tussen Holland, West-Friesland en de kolonisten is dan al een 200 jaar durende ruzie aan de gang. Is de graaf eigenaar van West-Friesland, of zijn de West-Friezen dat zelf? De West-Friezen wisten het wel: dat waren zijzelf. Dat vochten ze niet met hun hooivorken uit, maar ze huurden legers in om de Hollanders te verdrijven. Die huurlegers moesten worden betaald. Deze schat zou het betaalmiddel kunnen zijn.

Volgens Michiel Bartels, archeoloog bij Archeologie West-Friesland, is er nog een scenario: om aan geld te komen hebben de West-Friezen tijdens één van hun aanvallen de adel beroofd en de buit verstopt.

De schat