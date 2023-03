Schat van Hoogwoud tentoongesteld in Leids museum: "Hoogst haalbare voor detectorzoeker"

De schat van Hoogwoud, die de 27-jarige Lorenzo Ruijter zo'n anderhalf jaar geleden eigenhandig met zijn metaaldetector boven de grond haalde, is vanochtend officieel gepresenteerd in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Opgesteld in een speciale vitrine zijn de gouden oorhangers, de stukken goudblad en de tientallen kleine zilveren munten nu voor het publiek te bewonderen. Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland is in zijn nopjes met de tentoonstelling. "Voor wat betreft de middeleeuwen van West-Friesland is dit het mooiste dat we ooit gevonden hebben."

Ook de conservator van het Rijksmuseum van Oudheden is blij dat de goudschat juist in Leiden is neergestreken. "Ik denk dat het heel terecht is dat het hier ligt", aldus Willemsen. "Want het is een vondst van nationaal en internationaal belang dus die hoort in het Rijksmuseum van Oudheden."

Volgens Bartels van Archeologie West-Friesland is de vondst om twee redenen uniek te noemen. "Dit is afkomstig uit een hele belangrijke periode in de middeleeuwen dat West-Friesland ontstaat", licht Bartels toe. "En zoveel goud en munten zijn nog nooit eerder gevonden."