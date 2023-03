Trainer Maarten Martens stopt bij Jong AZ

Wie Martens gaat opvolgen bij Jong AZ is nog niet bekend. Bij de voetbalclub is het niet ongebruikelijk dat er geschoven wordt met trainers. Jan Sierksma van het onder 18 team is dan een logische optie.

Martens en de club zijn nog met elkaar in gesprek over de toekomst van de Belgische trainer. Martens is bezig aan zijn tweede seizoen bij Jong AZ. Als voetballer speelde hij van 2006 tot 2014 bij de club.

Prima seizoen

Directeur voetbalzaken Max Huiberts geeft in het NHD aan dat hij graag wil dat Martens verbonden blijft aan AZ. Jong AZ draait een uitstekend seizoen en is hard op weg naar de hoogste eindklassering in de clubgeschiedenis. De Alkmaarse talenten staan momenteel achtste in de eerste divisie. De beste eindnotering was de dertiende plaats vorig jaar.