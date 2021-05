AZ haalt publiekslieveling terug: Maarten Martens nieuwe hoofdtrainer Jong AZ

Martens komt over van Club Brugge, waar hij trainer van de Onder-18 en assistent-trainer van de beloftenploeg is. Als speler was de 36-jarige linkspoot van 2006 tot 2014 actief in Alkmaar. De technische middenvelder was geliefd bij het publiek, maar werd achtervolgd door blessures. Op 31-jarige leeftijd stopte hij daarom met voetballen.

Na zijn spelerscarriere begon de negenvoudig international van Belgié aan de trainerscursus. In 2016 liep hij al een week stage bij Jong AZ, waarna hij bij Club Brugge als jeugdtrainer aan de slag ging. De aanstelling bij Jong AZ is voor Martens zijn eerste klus als hoofdtrainer.