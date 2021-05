Maarten Martens blij met kans als hoofdtrainer bij Jong AZ

Het is definitief rond, Maarten Martens wordt per ingang van het komende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Jong AZ. De belg neemt het stokje over van Michel Vonk, en is zeer blij met de kans die hem geboden wordt.

"Ik ben heel blij", zegt Martens. "Ik heb hier ruim zeven jaar gespeeld en me altijd goed gevoeld hier. Daarnaast krijg ik hier bij Jong AZ een hele mooie kans om me te ontwikkelen als coach. Ik ben vijf jaar in België trainer geweest en dit voelt als een goede volgende stap." Martens speelde in het verleden dus lange tijd voor de Alkmaarse club. Na zijn loopbaan als speler begon hij zijn trainerscarrière bij Club Brugge. "Ik ben meteen met de trainerscursus begonnen na mijn carrière. Daarna kreeg ik bij Club Brugge de kans, wat ideaal was omdat het vlakbij huis was. Maar op een gegeven moment wil je dan toch de volgende stap maken."

De kersverse trainer begint nu bij de beloften, en wie weet zien we hem ook wel als hoofdtrainer bij het eerste elftal. "Dat ga je natuurlijk niet uitsluiten maar dat is op dit moment niet mijn insteek. Ik krijg nu de kans hier bij Jong AZ, maar ik moet me nog erg ontwikkelen als coach en dat wil ik heel graag hier doen."