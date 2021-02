Michel Vonk: "Mijn contract liep af en dan is het ook niet gek dat dit kan gebeuren"

WIJDEWORMER - Opvallend nieuws deze week bij Jong AZ. Trainer Michel Vonk was in het bezit van een aflopend contract en dat gaat niet verlengd worden. Dat betekent dat de trainer en de Alkmaarse club na dit seizoen afscheid van elkaar nemen.

Michel Vonk over vertrek bij Jong AZ - NH Nieuws

Jong AZ neemt het vrijdagavond op tegen Jong FC Utrecht. Maar met alle winterse neerslag kan dat nog wel eens een ingewikkeld verhaal worden. "Ik hoop dat het doorgaat. Ze zijn met man en macht bezig om het veld vrij te maken. De temperaturen en de sneeuwhopen zijn aanzienlijk. Maar goed, kou daar kunnen we ons tegen kleden en dan moeten we iets harder lopen."

"Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging", zegt Vonk daarover. "Je evalueert en bespreekt het toekomstperspectief met elkaar. Mijn contract liep af en dan is het ook niet gek dat dit kan gebeuren."

"We weten allemaal dat we goed kunnen voetballen maar dan moet je ook wel eens laten zien dat je goed kan bikkelen en strijden om punten te halen"

Quote

Met dat harder lopen doelt Vonk ook deels over de afgelopen wedstrijd van de beloften. Tegen Oss ging zijn ploeg met 6-0 hard onderuit. De lessen uit dat duel zijn dan ook helder. "Ik wil meer strijd en passie zien. We weten allemaal dat we goed kunnen voetballen maar dan moet je ook wel eens laten zien dat je goed kan bikkelen en strijden om punten te halen. Die reactie wil ik graag vrijdag zien."